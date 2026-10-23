Da Roma - Giallorossi decimati a Napoli: Gasperini porta due primavera in panchina
Rassegna Stampa 13:15
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Una Roma decimata allo stadio Maradona. Questo è quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Leggo sulla squadra allenata da Gian Piero Gasperini:
"Il tecnico, almeno per le prossime tre gare, dovrà fare a meno anche di Dybala oltre che di Koné e Svilar. Al Maradona domani quindi piena emergenza e scelte obbligate. Con la possibilità concreta di rivedere Cristante in fase avanzata a patto che il centrocampista sia in condizioni accettabili per partire dal 1' dopo l'infiammazione al ginocchio. Nella sfida tra veterani (325 vittorie in serie A di Allegri, 300 quelle di Gasp) quindi potrebbe esserci spazio anche per qualche Primavera come Di Nunzio e Arena, almeno in panchina".
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