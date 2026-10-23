"Un colpo da ballerina". Sosa e l'imitazione di Lucca a Venezia

Per spiegare l’errore di Lucca, Pampa Sosa decide che le parole non bastano: si alza e lo imita al centro dello studio. Succede a DeliettaGol, il programma condotto da Delia Paciello su Tele A, durante l’analisi della gara contro il Venezia. "Lui a metà campo ha voluto fare, scusate, un colpo da ballerina", dice l’ex centravanti del Napoli, riproducendo il movimento con cui l’attaccante manca il pallone. Gli ospiti reagiscono e in studio spunta anche il riferimento alla “morte del cigno”. Ma dietro la scena c’è una critica precisa.

Per Sosa, Lucca sbaglia soprattutto la scelta: in quella zona del campo avrebbe dovuto proteggere il possesso, cercare un fallo o comunque rallentare l’azione avversaria. "Non capisce neanche in che posizione del campo sta", osserva il Pampa. Il punto è riconoscere dove ci si trova e cosa serve alla squadra: lontano dalla porta, anche una giocata apparentemente semplice può avere un peso decisivo. Sosa collega infatti l’episodio allo sviluppo dell’azione che porta al gol del Venezia. L’imitazione diventa così una dimostrazione pratica del mestiere del centravanti: capire quando tentare il gesto tecnico e quando mettere al sicuro il pallone. A DeliettaGol, il siparietto lascia spazio alla spiegazione. E il gesto che fa sorridere lo studio diventa il centro dell’analisi.