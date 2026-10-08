Prossimo turno Serie A, 6ª Giornata: date e orari Sky e DAZN
Campionato Serie A. Il calendario di Serie A 2026/27. Il prossimo turno Serie A, la 6ª giornata e la programmazione Dazn e Sky della Serie A Enilive in Diretta. Si torna con la 6ª giornata Serie A
VIDEO ALLEGATI
Calendario e risultati Serie A stagione 2026-2027. Sta per iniziare il campionato Serie A. Il Prossimo turno Serie A della giornata, ovvero la 6ª giornata del calendario Serie A della nuova stagione che si giocherà. Calendario Serie A Dazn Sky, la Serie A metterà di fronte grandi sfide. Serie a orari oggi, data calendario serie a. Serie A partite, Serie A calendario e Campionato Serie A con le partite Serie A. Fine di stagione a maggio. Attesa per il prosieguo del nuovo campionato di Serie A. Gironi ritorno della penultima giornata e non solo. Sabato e domenica le partite migliori. Partite Serie A.
Prossimo Turno Serie A
Prossima giornata Serie A, calendario Serie A Dazn Sky - Prosime partite oggi Serie A, turno Serie A 6ª giornata di Campionato:
6ª GIORNATA
- Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN)
- Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18:00 (DAZN)
- Napoli-Frosinone sabato 10 ottobre ore 20:45( DAZN e Sky)
- Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 (DAZN)
- Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
- Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)
- Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)
- Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN)
- Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)
turno in corso
6ª GIORNATA