Riprende il Campionato Serie A. Il Prossimo turno Serie A della giornata, ovvero la 1a giornata d'andata del calendario Serie A, si giocherà domenica 14 agosto 2022.

prossimo turno serie a calendario

Prossimo turno Serie A

1ª Giornata Andata Serie A - 14 agosto 2022

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45

Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30

Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30

Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45

Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30

Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45

Anticipi e posticipi Serie A

Calendario Serie A: prossima giornata

