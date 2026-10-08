Calendario e risultati Serie A stagione 2026-2027. Sta per iniziare il campionato Serie A. Il Prossimo turno Serie A della giornata, ovvero la 6ª giornata del calendario Serie A della nuova stagione che si giocherà. Calendario Serie A Dazn Sky, la Serie A metterà di fronte grandi sfide. Serie a orari oggi, data calendario serie a. Serie A partite, Serie A calendario e Campionato Serie A con le partite Serie A. Fine di stagione a maggio. Attesa per il prosieguo del nuovo campionato di Serie A. Gironi ritorno della penultima giornata e non solo. Sabato e domenica le partite migliori. Partite Serie A.

prossimo turno serie a calendario

Prossimo Turno Serie A

Prossima giornata Serie A, calendario Serie A Dazn Sky - Prosime partite oggi Serie A, turno Serie A 6ª giornata di Campionato:

6ª GIORNATA

Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18:00 (DAZN)

Napoli-Frosinone sabato 10 ottobre ore 20:45( DAZN e Sky)

Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 (DAZN)

Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)

Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN)

Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)

turno in corso

6ª GIORNATA