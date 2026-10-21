Bonus Champions per il Napoli: ecco quanto incassa De Laurentiis grazie alla vittoria

Il Napoli ottiene la prima vittoria stagionale in UEFA Champions League. La vittoria contro il Bodo/Glimt vale i primi tre punti in classifica, ma anche un consistente bonus da parte della UEFA, che come di consueto offre alle squadre partecipanti dei premi in denaro per ogni vittoria o pareggio nella competizione.

Bonus Champions per il Napoli

Come riporta la redazione di Calcio e Finanza, la SSC Napoli ha già incassato 18,62 milioni di euro come bonus di partecipazione. Dopo le prime due sconfitte, i bonus extra erano pari a zero ma grazie alla vittoria di ieri sera la società di De Laurentiis incassa adesso altri 2,1 milioni di euro.

Premio vittoria: 2,1 milioni di euro

Premio pareggio: 750mila euro

Nessun premio per le sconfitte

Un bonus extra è previsto anche per il piazzamento nella classifica finale.