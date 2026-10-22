Contro il Bodo/Glimt Allegri ha riposto in soffitta gli esperimenti, ecco cosa ha deciso

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non è ancora riuscito a inanellare due vittorie consecutive tra campionato e Coppe. Un’altalena provocata anche dai continui cambi tattici di Allegri, con ben quattro moduli differenti in pochi mesi secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

"Si è passati dal 4-3-3 al 4-4-1-1, per poi virare verso il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Contro il Bodo/Glimt Max ha riposto in soffitta gli esperimenti per rispolverare l’abito che meglio veste l’organico azzurro: il 4-3-3. Una mossa ripagata dal campo e corroborata dal rientro di Anguissa, dalle scorribande di McTominay e dall’illuminante qualità di De Bruyne che nel ruolo di play è abile a dettare i tempi della manovra"