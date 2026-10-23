Biglietti Juve-Napoli in vendita per il Settore Ospiti: la situazione

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus-Napoli, in programma domenica 1 novembre 2026, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di venerdì 23 ottobre 2026 esclusivamente on line sul circuito VivaTicket, con caricamento sul wallet del proprio smartphone.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 31 ottobre 2026.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi: Settore Ospiti: € 45,00 + commissioni web.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.



Relativamente ai tifosi con disabilità, le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://share.google/5tON06unSR6tFYOgK