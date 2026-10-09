Ghedjemis, l'agente: "Contro il Napoli non si snaturerà, Allegri deve stare attento ad una cosa in particolare"

Ultime notizie - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Ferrari, agente di Oyono e Ghedjemis.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ghedjemis? All’estero il ragazzo aveva avuto moltissime offerte, tre di grandissimi club che giocano in Europa. Il Frosinone ha fatto uno sforzo enorme a non cedere il giocatore rinunciando ad un transfer importante per un ragazzo che ha dimostrato il suo valore, seppure in serie B. Noi abbiamo questa abitudine di aspettare che il ragazzo si esprima in serie A spendendo poi molto di più un anno dopo.

Il Frosinone gioca molto in attacco e questo modo di giocare può anche portare a subire tanti gol. Finora è andata bene, l’attacco è in grande forma e segna tanto e contro il Napoli credo che non cambierà nulla del suo modo di giocare. E, il Napoli deve stare attento perchè c’è entusiasmo in questa squadra. Detto questo, il Napoli resta il Napoli per cui una grande squadra con grandi giocatori e ben allenata e poi gioca in casa per cui ha tante carte a favore, ma ecco il Frosinone è una di quelle squadre che darà filo da torcere a tutti.

C’è già qualcuno che mi ha chiesto informazioni per Ghedjemis, ma dall’estero. In Italia non ho ricevuto chiamate, all’estero sono più veloci e anche stamattina mi hanno telefonato per dirmi che verranno a vedere il ragazzo. In Italia a ottobre è tutto fermo, nessuno pensa al mercato invernale.

Alvini è sottovalutato, ha avuto un'opportunità a Cremona che non è andata bene, ma questo gli ha permesso di ripartire dal basso e ora ha una convinzione pazzesca. Esprime le sue idee con convinzione, ha creato un gruppo coeso, tutti vanno dalla stessa parte e speriamo che questa alchimia continui fino a fine maggio.

Ghedjemis non è extracomunitario, è francese. Ha scelto di giocare con l’Algeria perchè i suoi parenti sono algerini per cui non credo che sia questo il problema per cui non arrivano offerte dall’Italia. Il problema è che in Italia nessuno si affida ai giovani che vengono dalla serie B, tendono sempre ad acquistare dall’estero".