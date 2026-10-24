Formazioni ufficiali Napoli-Roma: le scelte di Allegri e Gasperini
Serie A 16:15
Formazioni ufficiali Napoli-Roma 8ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Napoli-Roma 8ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Napoli-Roma con le scelte di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, match valido per l'8ª giornata Serie A. Formazioni Napoli-Roma, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Napoli-Roma
Formazioni ufficiali Napoli-Roma - Qui la comunicazione delle scelte di Allegri e Gasperini per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma.
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka, Gilmour, Vergara, Giovane, Lucca. All. Allegri
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Molina, Lulli, Di Nunzio, Camara, Mora, Castro. All. Gasperini
Probabili formazioni Napoli-Roma
Formazioni Napoli-Roma Serie A, le probabili scelte di Allegri e Gasperini per la partita di Serie A oggi delle ore 18:00:
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
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