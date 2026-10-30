Nuovo stadio SSC Napoli? Q8 vuole portare avanti la bonifica col Comune! C'è un'intesa
Rassegna Stampa 07:45
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Ultime notizie SSC Napoli - La questione del centro sportivo del Napoli è più avanti rispetto all'idea della costruzione del nuovo stadio di 70mila posti (e con 130 skybox) nell'area dell'ex Raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio.
Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, un nuovo impianto rientra in un progetto più ampio della riqualificazione dell'intera zona "per la quale è già cominciata la bonifica, che Kuwait Petroleum International, proprietario del marchio Q8, intende portare avanti di concerto con il Comune di Napoli. L'intesa, ad esempio, prevede pure la realizzazione di un polmone verde da destinare ai cittadini dell'area".
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