Gazzetta, D'Angelo a CN24: "Mancato ricorso del Napoli per Allegri? Ho interpretato così questa scelta"

Vincenzo D’Angelo, giornalista di CalcioNapoli24, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CN24 Live:

“Ad Allegri piace sorprendere, lui dice di annoiarsi quando si parla di numeri freddi. Nella gestione delle risorse, è sempre stato un allenatore attento nei periodi in cui c’erano gare ravvicinate. Con Napoli-Lazio saranno 9 partite in 29 giorni. Allegri, al netto degli infortuni, aveva già in mente di cambiare. Oggi, De Bruyne per fare la differenza in questo napoli deve fare il play: le gare contro Frosinone, Bodo e Roma l’hanno dimostrato. Il belga è diverso da Lobotka per caratteristiche. Il Napoli costruisce tanto, ma subisce anche tanto. Quello che manca è il risultato ed anche l’equilibrio. Fino a quando il Napoli sarà impegnato su tre fronti, Allegri proverà tante soluzioni diverse per far giocare tutti.

Mancato ricorso del Napoli per Allegri? Il messaggio, secondo me, potrebbe essere quello che Allegri abbia voluto prendersi la responsabilità ma lanciando un segnale a tutti facendo capire che bisogna prendersi la responsabilità delle azioni commesse”.