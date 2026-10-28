McTominay leader tattico: sentite cosa dice ai compagni di squadra durante Napoli-Roma | VIDEO
Il video di McTominay durante Napoli-Roma 3-3
Un pirotecnico 3-3 che continua a far discutere e a regalare emozioni anche a distanza di giorni. L'ultimo episodio di BordoCam, il format di DAZN che porta i tifosi direttamente dentro il rettangolo verde attraverso immagini esclusive e audio inediti da bordo campo, ha acceso nuovamente i riflettori sul vibrante pareggio tra Napoli e Roma.
Tra i dialoghi ravvicinati tra i protagonisti, le proteste per le decisioni arbitrali e le urla di gioia o di tensione dalle panchine, il viaggio dietro le quinte offre una prospettiva privilegiata e senza filtri sui momenti più caldi e discussi della supersfida del Maradona. Tra gli episodi raccontati da BordoCam, anche quello che riguarda Scott McTominay, protagonista della serata a suon di gol, ma anche con i suoi discorsi motivazionali rivolti ai compagni di squadra.
McTominay si comporta come un vero e proprio leader, carica i compagni ed offre suggerimenti di natura tattica. Nel sottopassaggio del Maradona tra primo e secondo tempo, si rivolge agli altri calciatori del Napoli e dice: "Quando siamo dietro, intorno all'area, dobbiamo andare sulla palla. Intorno all'area, bloccare il tiro!".
McTOMINAY-CAM: ???????? ?? ??????... in italiano ???? La doppietta alla Roma e i complimenti a Soulé: ? ? @davidebernardi6 Il BordoCam integrale di #NapoliRoma è disponibile ora in app #DAZN! ? #McTominay https://t.co/fqSExJ4P2l— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 28, 2026