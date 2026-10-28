McTominay leader tattico: sentite cosa dice ai compagni di squadra durante Napoli-Roma | VIDEO

Un pirotecnico 3-3 che continua a far discutere e a regalare emozioni anche a distanza di giorni. L'ultimo episodio di BordoCam, il format di DAZN che porta i tifosi direttamente dentro il rettangolo verde attraverso immagini esclusive e audio inediti da bordo campo, ha acceso nuovamente i riflettori sul vibrante pareggio tra Napoli e Roma.

Tra i dialoghi ravvicinati tra i protagonisti, le proteste per le decisioni arbitrali e le urla di gioia o di tensione dalle panchine, il viaggio dietro le quinte offre una prospettiva privilegiata e senza filtri sui momenti più caldi e discussi della supersfida del Maradona. Tra gli episodi raccontati da BordoCam, anche quello che riguarda Scott McTominay, protagonista della serata a suon di gol, ma anche con i suoi discorsi motivazionali rivolti ai compagni di squadra.

McTominay si comporta come un vero e proprio leader, carica i compagni ed offre suggerimenti di natura tattica. Nel sottopassaggio del Maradona tra primo e secondo tempo, si rivolge agli altri calciatori del Napoli e dice: "Quando siamo dietro, intorno all'area, dobbiamo andare sulla palla. Intorno all'area, bloccare il tiro!".