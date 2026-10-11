Allegri fa la rivoluzione contro il Frosinone, fatte cose mai viste in precedenza

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri fa la rivoluzione contro il Frosinone, fa notare Tuttosport, schierando per la prima volta il 3-4-3 "con l’arretramento di De Bruyne a centrocampo di fianco a Lobotka, il tridente Neres-Hojlund-Lang mai visto in precedenza e Badiashile all’esordio dal 1’ nella difesa a tre, formata da Rrahmani centrale e Rafa Marin a destra".

Con una formazione a trazione anteriore, era evidente che fosse il Napoli a scrivere lo spartito del match fin dai primi minuti: "Da metà primo tempo la partita diventa molto più equlibrata, con il Napoli che arretra, il Frosinone che manovra in scioltezza e gli azzurri che si affidano al genio di De Bruyne".

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Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (26’ st Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (36’ st Politano); Neres (16’ st McTominay), Lang (26’ st Giovane); Hojlund (16’ st Lucca). Allenatore: Massimiliano Allegri.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31’ st Cichella); Masini (1’ st Terzic), Calò; Ghedjemis (18’ st Fini), Schmid (38’ st Zerbin), Kvernadze; Raimondo (18’ st Bobcek). Allenatore: Massimiliano Alvini.

Marcatori: 29’ Rig., 90’+4' De Bruyne (N), 32’ Lang (N)

Ammoniti: Rrahmani, Badiashile (N)