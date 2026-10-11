Allegri stravolge il Napoli e in un solo colpo ritrova tre caratteristiche

Ultime notizie SSC Napoli - Massimiliano Allegri stravolge il Napoli tatticamente rispolverando il 3-4-2-1 e la squadra ritrova in un colpo solo autorità, solidità difensiva e concretezza, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La miglior partita della sua gestione con uno dei segreti tattici dei suoi successi e soprattutto una vittoria che serviva.

"Il Frosinone era forse l'avversario peggiore da affrontare dopo la sfuriata di Firenze e con sei assenti, ma è proprio per questo che la risposta del gruppo vale il doppio. Max pretendeva un successo e l'ha ottenuto dominando e senza subire: 3-0. E insieme aveva chiesto responsabilità, consapevolezza e umiltà: concetti sintetizzati nella prestazione superba di De Bruyne"