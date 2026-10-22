La prima allegrata azzurra è di quelle da ricordare

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio19:00  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri ha proposto a Kevin De Bruyne di dirigere il gioco, di fare il play, e gli ha consegnato le chiavi della squadra prima contro il Frosinone e poi contro il Bodø, ricavando due prestazioni magistrali e firmando la prima, vera allegrata napoletana come scrive il Corriere dello Sport.

Kevin De Bruyne ha corso come un mediano, ha riconquistato più palloni di chiunque, ha fatto avanti e indietro "e soprattutto ha dipinto calcio con quella classe e quell'intelligenza che mettono anche un po' alla berlina i suoi critici tecnici. La prima allegrata azzurra, insomma, è di quelle da ricordare: è un De Bruyne alla Modric, da un fuoriclasse Ora, però, bisognerà vedere se l'esperimento andrà ancora avanti oppure se cambierà ruolo già sabato contro la Roma".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top