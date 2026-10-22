La prima allegrata azzurra è di quelle da ricordare

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri ha proposto a Kevin De Bruyne di dirigere il gioco, di fare il play, e gli ha consegnato le chiavi della squadra prima contro il Frosinone e poi contro il Bodø, ricavando due prestazioni magistrali e firmando la prima, vera allegrata napoletana come scrive il Corriere dello Sport.

Kevin De Bruyne ha corso come un mediano, ha riconquistato più palloni di chiunque, ha fatto avanti e indietro "e soprattutto ha dipinto calcio con quella classe e quell'intelligenza che mettono anche un po' alla berlina i suoi critici tecnici. La prima allegrata azzurra, insomma, è di quelle da ricordare: è un De Bruyne alla Modric, da un fuoriclasse Ora, però, bisognerà vedere se l'esperimento andrà ancora avanti oppure se cambierà ruolo già sabato contro la Roma".