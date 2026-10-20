DIRETTA VIDEO - Napoli-Bodo/Glimt 4-3: segui il post-partita con Allegri e le interviste dal Maradona

Napoli-Bodo/Glimt per la terza giornata di Champions League. In diretta video gratis la partita Napoli-Bodo/Glimt con la squadra di Max Allegri che dopo le prime due sconfitte ha l'obbligo di trovare i tre punti. La partita sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Napoli-Bodo/Glimt

Napoli-Bodo/Glimt, dalle ore 19:00 LIVE con i tifosi napoletani.

Napoli-Bodo/Glimt diretta testuale

FISCHIO FINALE

94' - Gol del Bodo/Glimt nel finale con Fet che approfitta di un pallone sulla linea di porta e fa 4-3

93' - Chiude Rafa Marin in calcio d'angolo

90' - Concessi 4 minuti di recupero

88' - GOOOOAAAAL!! GIOVANE!!! La chiudono gli azzurri con un grande recupero di Giovane, il cross per Hojlund è deviato dal difensore nella propria porta. Sarà autogol di Bjortuft

85' - Giallo per Di Lorenzo che entra in diffida

83' - Cambi nel Bodo/Glimt: fuori Auklend, Bjorkan, Blomberg e Gundersen, dentro Aleesami, Maatta, Saltnes e Mvuka

79' - Cambi nel Napoli: Spinazzola, Politano e Lang lasciano il campo a Olivera, Beukema e Giovane

76' - Cambio nel Bodo/Glimt: Brynhildsen prende il posto di Helmersen

75' - GOOOOOOOAL!!! SCOTT MCTOMINAY! 3-2 del Napoli con la doppietta di Scott che riceve il cross di Politano e mette la palla in rete con un colpo di testa sul secondo palo

72' - Tiro di Lang dal limite dell'area che è centrale e viene bloccato dal portiere

67' - Prova a reagire il Napoli ma non ci sono spazi

62' - Gol del Bodo/Glimt che pareggia 2-2 con un tiro di Helmersen in area di rigore, ferma tutta la difesa e Meret non si distnde in tempo

61' - Palo di McTominay! Cross di De Bruyne e sul tiro di prima dello scozzese la palla si schianta sul palo

59' - Cambio nel Napoli: Anguissa lascia spazio a Lobotka

58' - Ammonito Lang che ferma una ripartenza

55' - Rischia grosso il Napoli concedendo una palla gol al Bodo che spreca in area piccola

53' - Intensificano il riscaldamento alcuni giocatori del Napoli, Allegri riflette sui cambi

48' - Ammonito Anguissa per un duro fallo

22.05 - Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45' - Concesso 1 minuto di recupero

41' - GOOOOOOOAL!!! SCOTT MCTOMINAY!!! Torna avanti il Napoli con una triangolazione nello stretto: grande palla di De Bruyne, velo di Lang e Scott che riceve il passaggio in area batte il portiere che prova a deviarla ma senza successo

38' - Scambia nello stretto il Napoli, ma non ci sono spazi

35' - Prova a reagire ora il Napoli per riportarsi in vantaggio

27' - Gol del Bodo con Hauge che con un tiro a giro da posizione defilata in area di rigore batte Meret

24' - Lanciato in area di rigore Lang da De Bruyne si divora il gol del 2-0, calcia addosso al portiere

22' - Hojlund lanciato in profondità da posizione defilata calcia, ma trova solo l'esterno della rete

19' - Grande palla di Lang per McTominay che perde il momento del tiro, chiusura in angolo del Bodo

16' - Meret rischia un pasticcio, regala palla all'attaccante del Bodo ma un super De Bruyne recupera palla e chiude in angolo

13' - Cross di Politano e McTominay per poco non arriva sul pallone

12' - Grande parata del portiere del Bodo sul tiro da fuori di Di Lorenzo

9' - Tiro di Lang angolato ma parato dal portiere

7' - Di Lorenzo prova a servire Hojlund in profondità, anticipo del difensore in area di rigore

5' - Ora è il Bodo a fare la partita e possesso palla nella metà campo del Napoli. Gli azzurri accettano il gioco sterile e si difendono bene

1' - GOOOOOOOOOOOAL!!! MATTEO POLITANO!!! Eurogol dell'esterno azzurro, cross di Spinazzola e tiro a volo di Politano che con un tiro forte e imprendibile mette la palla in rete

21.03 - Fischio d'inizio!

21.01 - Boato del Maradona con l'urlo 'The Champions!', tutto pronto per l'inizio della partita

20.57 - Ingresso in campo di Napoli e Bodo

20.40 - Le squadre terminano il riscaldamento

19.55 - FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Lund, Nielsen, Aleesami, Maatta, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka.

19.30 - Squadre arrivate al campo

Napoli-Bodo/Glimt: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli-Bodo/Glimt in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.