Boulaye Dia: "Fu bello rovinare la festa scudetto al Napoli! Pensai di segnare per zittirli tutti"
Boulaye Dia, attaccante del Rennes con un trascorso con la maglia della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista a Diretta.it. Tra le altre cose, l'attaccante ha ricordato il gol segnato contro il Napoli che rovinò temporaneamente la festa Scudetto del 2023.
"Per me è stato un gol come un altro. Tanto sarebbero diventati campioni comunque, era solo questione di giorni. Non è che avevamo vinto il campionato noi. Era più per il contesto, per i tifosi e per la rivalità. Prima di entrare in campo vedevo la festa nello stadio e mi sono detto: "Sarebbe bello segnare un gol per far stare zitti tutti", tutto qui.
Abbiamo visto i tifosi al nostro rientro a Salerno, ci hanno accolto con i fumogeni, hanno fatto festa. Per loro è stato un gran momento, quindi eravamo felici anche noi.
Ma non è il gol più importante della mia carriera. Del resto ho segnato ai Mondiali e in una semifinale di Champions League. Ci sono stati gol più importanti per me, anche perché a Napoli alla fine non abbiamo vinto. Mi ricordo ad esempio un gol decisivo contro l'Hellas Verona all'ultimo minuto per la vittoria.
Per Salerno rovinare la festa ai rivali è stato bello, ma personalmente non è stato tra i più importanti".