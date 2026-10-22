Ecco qual è stato finora il maggior difetto del Napoli. Battere la Roma segnerebbe la vera inversione di tendenza

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale del Napoli.

"Fra due giorni arriva la Roma che, a differenza del Napoli, che ha buttato l’anima e il sangue in campo, ha battuto con leggerezza lo Slovan. Hanno meno infortuni del Napoli e soprattutto un gioco che possiedono a pieno, costruito e interiorizzato lungo il corso dell’anno precedente.

E allora: riuscirà il Napoli a conservare la brillantezza messa in mostra martedì e a non perdere e magari a vincere il big match di sabato sera? La mancanza di continuità è stata finora il maggior difetto del Napoli. Battere la Roma segnerebbe la vera inversione di tendenza"