UFFICIALE - Napoli-Roma in diretta gratis su DAZN, ecco come vederla senza pagare un euro

A due anni dalla prima partita di Serie A trasmessa gratuitamente in diretta streaming, DAZN rinnova l'appuntamento: Napoli-Roma sarà la prima sfida in chiaro scelta dalla piattaforma di intrattenimento sportivo per la nuova stagione 2026-27. Il big match dell’ottava giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su DAZN, connessi in live streaming anche senza abbonamento.

In programma sabato 24 ottobre alle 18:00, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona per quello che è da sempre un gran classico del calcio italiano. La Roma di Gasperini, tornata alla vittoria anche grazie alla spinta dei giovani talenti classe 2007, è saldamente al terzo posto in classifica, a due punti da Inter e Lazio. Sabato affronterà un Napoli reduce dalla vittoria in Champions.

“Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, DAZN rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi. La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani. Un impegno che riflette il nostro ruolo di broadcaster principale della Serie A e si inserisce nella più ampia cornice strategica del Gruppo DAZN, che punta a portare eventi di grande prestigio aI tifosi, anche attraverso appuntamenti disponibili gratuitamente in live streaming in tutto il mondo, e a far evolvere costantemente l’esperienza sportiva con modalità di visione più dinamiche e partecipative” commenta Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia.

"L'obiettivo per la Serie A continua a essere quello di riuscire ad aumentare sempre l'audience delle nostre partite, per questo siamo contenti che sabato, grazie all'offerta Try & Buy di DAZN, sarà possibile vedere gratuitamente il big match Napoli-Roma, semplicemente registrandosi sulla piattaforma OTT - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Crediamo che questa iniziativa rappresenti un’ulteriore occasione per valorizzare una grande sfida del campionato e rafforzare il legame con il pubblico”.

COME GUARDARE GLI EVENTI GRATUITAMENTE SU DAZN

Registrazione da desktop/mobile.

Vai su DAZN.com , scorri verso il basso nella homepage fino alla sezione “FreeZone Days” e clicca su “Registrati Gratis”. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e completa la registrazione del tuo account. A questo punto, potrai guardare gratuitamente Napoli-Roma con tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

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