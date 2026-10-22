Napoli Basketball, Seljaas: "È stata una partita difficile col Tofas, dobbiamo concentrarci sugli aspetti che hanno gli permesso di rientrare in partita"

La sfida di mercoledì sera tra Napoli Basketball e Tofas Bursa si presentava come uno scontro al vertice del Gruppo C e ha mantenuto tutte le aspettative, regalando una partita memorabile in EuroCup.

Gli azzurri si sono imposti per 105-101 dopo un tempo supplementare, conquistando la quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro gare stagionali, trascinati da uno Zac Seljaas in grande serata dalla lunga distanza. L'ala statunitense, 29 anni, ha chiuso con 28 punti, miglior realizzatore della squadra, mettendo a segno 7 triple su 10 tentativi. Oltre ai numeri, ha dimostrato grande affidabilità nei momenti decisivi della partita.

La gara si è aperta all'insegna dell'equilibrio. Tre’Shawn Thurman ha guidato il Tofas, realizzando 7 dei primi 9 punti della squadra turca, ma Seljaas ha risposto con due triple che hanno ispirato un parziale di 10-0, permettendo a Napoli di raggiungere un vantaggio in doppia cifra nel primo quarto. A quel punto è salito in cattedra Bryce Jones: la guardia del Tofas, già a quota 12 punti, ha realizzato due triple consecutive, riportando i suoi sul 33-30.Seljaas è tornato protagonista con un'altra grande prestazione. Ha realizzato la sua quarta tripla della serata durante un parziale di 17-4 del Napoli, chiudendo il primo tempo con 20 punti, frutto di un perfetto 5/5 dall'arco e di un 2/2 da dentro l'area. L'ala azzurra ha selezionato con attenzione i propri tiri, punendo ogni volta la difesa turca quando gli ha concesso spazio.

In apertura di terzo quarto, Jeff Dowtin Jr. ha preso in mano la squadra, firmando cinque punti consecutivi, ma Jones non è rimasto a guardare. La guardia turca ha colpito ripetutamente dalla media e da dentro l'area, innescando un parziale di 14-2 per il Tofas. Napoli ha reagito con un controparziale di 9-2, ma, dopo l'intervallo tra il terzo e il quarto periodo, gli ospiti hanno piazzato un break di 13-2, riprendendo il comando della partita. Un ulteriore parziale di 10-2 ha poi minacciato di chiudere definitivamente i giochi in favore della formazione turca. Markel Brown, Dowtin e Seljaas, però, hanno trovato tutti il bersaglio dalla lunga distanza, riportando Napoli in parità e trascinando la sfida ai tempi supplementari.

Nell'overtime, gli azzurri hanno alzato l'intensità difensiva, approfittando delle tre palle perse consecutive del Tofas in apertura. Napoli ha sfruttato al meglio l'occasione e, grazie ai liberi decisivi di Seljaas e Dowtin, ha messo al sicuro la vittoria, evitando la prima sconfitta stagionale.

Al termine della gara, Seljaas ha voluto rendere merito agli avversari. «È stata una partita difficile», ha dichiarato. «Sono una buona squadra. È una bella vittoria per noi, ma dobbiamo concentrarci attentamente sugli aspetti che hanno permesso loro di rientrare in partita e continuare a lavorare per migliorare ciò che vogliamo realizzare entro la fine della stagione».

Jones ha chiuso con il suo massimo in carriera di 32 punti, ma la sua straordinaria prestazione non è bastata al Tofas. Dowtin ha realizzato 18 punti, quattro dei quali nel supplementare, mentre Jack White ha contribuito con 12 punti e 11 rimbalzi.