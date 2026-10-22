Il Napoli non smentisce l'incontro De Laurentiis-Rizzetta, CorSport: ADL non convinto dalla precedente offerta

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta si sono incontrati ieri pomeriggio all’hotel de Bonart di Chiaia, lo stesso della cena pre Champions con Allegri e il ds Manna, prima della sfida di EuroCup tra il Napoli Basket e i turchi del Tofas.

Attraverso la sua società, Underdog Global Partners, Rizzetta è stato il riferimento di un pool di investitori statunitensi che, tra gennaio e giugno, hanno provato ad acquistare la SSC Napoli, scrive il Corriere dello Sport.