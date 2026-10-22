Il Napoli non smentisce l'incontro De Laurentiis-Rizzetta, CorSport: ADL non convinto dalla precedente offerta
Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta si sono incontrati ieri pomeriggio all’hotel de Bonart di Chiaia, lo stesso della cena pre Champions con Allegri e il ds Manna, prima della sfida di EuroCup tra il Napoli Basket e i turchi del Tofas.
Attraverso la sua società, Underdog Global Partners, Rizzetta è stato il riferimento di un pool di investitori statunitensi che, tra gennaio e giugno, hanno provato ad acquistare la SSC Napoli, scrive il Corriere dello Sport.
"2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1, una immediata e l’altra differita; De Laurentiis ringraziò e rifiutò, non convinto dalla formula. Il club azzurro non ha smentito l’invito e il caffè ma ha fatto sapere che in questo momento non c’è alcuna trattativa per la cessione. Di certo i presidenti hanno chiacchierato di un bel po’ di cose interessanti, a quanto pare una valutazione del Napoli è anche venuta fuori: 2 miliardi di euro garantiti, tutti insieme e non differiti, considerando che secondo il club nel patrimonio sarà compreso il nuovo stadio di proprietà che al momento è un progetto"