Stavolta è stato De Laurentiis a chiamare Rizzetta! Ha anche aperto ad una partecipazione americana in società

Ultime notizie SSC Napoli - Full immersion del presidente Matt Rizzetta prima del ritorno a New York. Al mattino la partecipazione al convegno alla Fondazione Banco Napoli "L'impresa di fare sport: dalla America's Cup ai progetti sociali per il territorio", la sera, prima l'incontro con la stampa alla Alcott Arena Palabarbuto, poi a bordo campo per la sfida di Eurocup contro il Tofas Bursa.

Riguardo il progetto per l'acquisto del Napoli da De Laurentiis, Rizzetta nella scorsa primavera aveva presentato l'offerta di un fondo americano, scrive Il Mattino.

"Stavolta l'invito al Maradona (per la sfida al Bodo Glimt di martedì) è arrivato da De Laurentiis, che ci ha tenuto a riprendere un contatto de visu con Rizzetta. La cifra richiesta sarebbe di circa 2 miliardi. De Laurentiis ha anche aperto ad una partecipazione di Rizzetta in società, ma non è stata ritenuta opportuna. Un nuovo incontro nel pomeriggio di ieri? Su questo regge il segreto"