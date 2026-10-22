Probabile formazione Napoli-Roma, Allegri pensa ad almeno tre cambi dal 1'

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliA due giorni dalla partita contro la Roma, Allegri riflette sulle scelte di formazione. Ne parla il Corriere dello Sport.

Saranno ancora una volta diversi i cambi per "ruotare l'organico, gestire le energie e permettere a tutti di mettersi in mostra. Anche perché c'è il Monza (mercoledì) e poi, ancora, Juve, Porto e Lazio fino all'8 novembre. Con la Roma sono pronti a tornare in campo dall'inizio Badiashile in difesa, Olivera a sinistra e Lobotka in cabina di regia. Ma c'è tempo per ulteriori riflessioni e per la costruzione di una formazione che dovrà fare a meno degli indisponibili Buongiorno, Neres e Alisson Santos".

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