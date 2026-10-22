CdM, Zambardino: "I Muezzin mediatici del Napoli lanciano una fatwa dietro l’altra contro tutti coloro che hanno osato criticare squadra e tecnico"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale del Napoli.

"I Muezzin mediatici della società lanciano in queste ore una fatwa dietro l’altra contro tutti coloro che hanno osato criticare squadra e tecnico per le precedenti contro prestazioni. Se ne facciano una ragione, perché in città, fra i timori fondati dei tifosi, c’è quello che il Napoli vada avanti in altalena, fra una grande prova e due fetecchie. È una paura fondata, nessuno può rassicurare sull’andamento dei mesi prossimi. Non può farlo Manna, non può rassicurare Allegri, che ha chiesto un mese e mezzo perché la squadra arrivi al regime ottimale da lui programmato"