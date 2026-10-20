Calciomercato Napoli, clamoroso affare con l'Udinese: ipotesi scambio Lucca-Davis a gennaio

Calciomercato Napoli - Non c'è pace per Lorenzo Lucca. L'attaccante della SSC Napoli è al centro della critica per le prestazioni negative in avvio di stagione. Non è da escludere, dunque, che così come accaduto lo scorso anno, per Lucca possa arrivare una possibilità lontano da Napoli durante il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Napoli, ipotesi scambio Lucca-Davis con l'Udinese

Calciomercato Napoli, scambio Lucca-Davis a gennaio?

Come riferisce TMW, Udinese e Napoli potrebbero pensare ad uno scambio di prestiti durante la prossima finestra di mercato invernale. Lorenzo Lucca potrebbe fare ritorno ad Udine e Keinan Davis potrebbe approdare in azzurro. Qualora le due società dovessero accordarsi definitivamente, il Napoli dovrebbe versare anche un conguaglio in favore dei bianconeri. L'addio di Lucca a gennaio sembra sempre più vicino: anche se non fosse Keinan Davis il suo sostituto.