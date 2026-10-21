De Bruyne si faccia dare il numero di Mandzukic

Ultime notizie calcio Napoli - Kevin De Bruyne play fa parte del repertorio di Massimiliano Allegri il quale non è nuovo a far sperimentare nuove zone di campo a calciatori che hanno trascorso gran parte della loro carriera nella cosiddetta comfort zone. Non è un mistero che il belga gradisca giocare più vicino alla porta, ma è anche oggettivamente vero che le due prestazioni stagionali migliori le ha offerte ieri e con il Frosinone quando è stato abbassato sulla linea dei centrocampisti. Sarà un caso? Per toglierci questo dubbio, servirebbe rivedere De Bruyne regista contro un avversario tecnicamente superiore a Bodo e Frosinone. Per intenderci, se ripetesse la stessa prova con la Roma, squadra che pressa alto e fa dell’uomo contro uomo un marchio di fabbrica, allora potremmo abbozzare qualcosa nel giudizio su questa allegrata.

Qualcuno ha evidenziato le perplessità che De Bruyne avrebbe nel ricoprire questa nuova posizione di campo. Non sappiamo ciò e neanche interessa molto perché alla fine conta sempre la squadra più che il singolo. Nel caso in cui Kevin avesse realmente perplessità nel fare il play, invitiamo Mario Mandzukic a fargli una telefonata. Il croato ha fatto una carriera da punta centrale poi Allegri scegli di metterlo sulla sinistra trasformandolo in uno straordinario equilibratore tattico della sua Juve. Anche lui non era più giovanissimo e gli fece strano all’inizio vedersi in quella zona tatticamente inesplorata. Poi, con grande umiltà e lavoro, si buttò a capofitto in quella dimensione mettendosi al servizio della squadra. Un famoso spot dice che una telefonata allunga la vita. In questo caso, può allungare una carriera.

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