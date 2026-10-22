Allegri sta per ritrovare un altro giocatore di spessore per il suo Napoli

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Vergara vede la Roma. Verrà gestito e monitorato nei prossimi giorni, ma si avvicina il suo ritorno tra i convocati per la partita di sabato al Maradona contro la squadra di Gasperini. Ne parla il Corriere dello Sport.

Un rientro prezioso per Allegri "che sta così per ritrovare un altro giocatore di spessore che si era fermato in nazionale il 6 ottobre contro la Turchia e aveva rimediato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Vergara ha saltato quattro partite e ora è pronto a tornare a disposizione. Il suo rientro sarà graduale".

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