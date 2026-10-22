Un giornalista norvegese: "Napoli peggior stadio mai visitato in Europa! Servizi scadenti e strutture terribili"

Il giornalista norvegese Benjamin Solas è reduce dalla trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ha seguito per la stampa norvegese il match di Champions Leagua tra Napoli e Bodo/Glimt. Rientrato in patria, ha stilato una classifica dei venti stadi visitati in Europa ed ha posizionato il Maradona all'ultimo posto, motivando così la sua decisione.

"Il Napoli era il mio stadio numero 20 in Europa, e anche la peggior esperienza di stadio fino ad ora. Negli anni ho classificato gli stadi che ho visitato, principalmente in base alle strutture per la stampa, logistica, accessibilità e ospitalità.

Non ho avuto problemi con i tifosi a Napoli, ho preso un treno con i tifosi di casa fino allo stadio e ho camminato intorno allo stadio in mezzo a loro. Solo vibrazioni positive e un'atmosfera piacevole. Ma le strutture sono terribili ed è difficile arrivare e partire dal centro città allo stadio.

Il calciatore leggendario per eccellenza di tutti i tempi (Maradona, ndr) merita uno stadio migliore con il suo nome!

L'UEFA è stata molto rigorosa a Bodø e il Bodo/Glimt ha dovuto fare molti cambiamenti per essere autorizzato a giocare in casa in Europa League e Champions League nelle loro prime stagioni. Quindi come Napoli sia autorizzata con questo standard non lo capisco.

La classifica si basa principalmente sulle strutture per la stampa, e quelle del Napoli erano pessime. Nessuna sala stampa, nessun servizio di catering, internet scadente, confusione, difficoltà ad arrivare allo stadio e un addetto all'accoglienza che parlava a malapena inglese ed era di scarso aiuto. Anche i tifosi hanno avuto una brutta esperienza".