Repubblica: Napoli in vendita! Ieri summit De Laurentiis-Rizzetta, cifre e controproposta

SSC Napoli in vendita! Dopo i tentativi andati a vuoto nei messi scorsi del fondo USA, rappresentato dall'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, a causa di una valutazione di 1,3 miliardi data al club e rifiutata dalla proprietà partenopea, ecco che arriva la contromossa. A svelare i retroscena dell'incontro è l'edizione odierna di Repubblica.

La cordata dagli States è ancora interessato al Napoli. La conferma arriva da via dei Tribunali, a margine dell’incontro “L’impresa di fare Sport – Dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio”, organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli. Dal canto suo il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, proprio nei giorni scorsi aveva infatti aperto per la prima volta pubblicamente alla cessione del club: "Se c’è qualcuno pronto a ripagare i miei sforzi di un quarto di secolo, si faccia avanti e lo valutiamo"

Cessione Napoli, incontro De Laurentiis-Rizzetta

De Laurentiis Rizzetta Napoli stadio Diego Armando Maradona

Detto e fatto. Nelle ultime ore ha dato seguito alle sue parole incontrando per due volte Matt Rizzetta: il frontman della cordata di investitori americani che da mesi sta corteggiando con una paziente strategia il numero uno azzurro.

Secondo quanto riferisce Repubblica stavolta è stato il presidente a bussare alla porta del manager newyorkese. Ma adesso è Rizzetta che si sta facendo desiderare, lasciando intendere che il passare del tempo può giocare a suo favore.

La partita per l’acquisto del Napoli è più che mai aperta e gli americani hanno preso atto nelle ultime ore dell’apertura del presidente azzurro, che durante il faccia a faccia di ieri presso l'Hotel Bonart al Corso Vittorio Emanuel (all’ora del caffè, nell’hotel in cui alloggia il produttore cinematografico, al Corso Vittorio Emanuele) ha fatto anche il prezzo per l’eventuale cessione del club.

SSC Napoli, la valutazione data al club da De Laurentiis

De Laurentiis ha fissato il prezzo per l'eventuale cessione del club: 2 miliardi. Una quotazione extra large che ADL ha motivato con le manovre in corso per acquistare i terreni dove la società conta di realizzare in futuro il suo nuovo stadio e il centro sportivo di proprietà, nelle zone di San Giovanni a Teduccio e Qualiano. Nessuna delle due operazioni, secondo il quotidiano, pare però per il momento davvero in dirittura di arrivo

Fronte Usa ritengono che la cifra non corrisponda al reale valore del club e attendono che De Laurentiis abbassi le pretese restando fermi sulla prima offerta da 1,3 miliardi.

Il frontman a stelle e strisce avrebbe anche detto di no anche all’offerta di ADL di affiancarlo con l’acquisto di una quota di minoranza e va avanti per la sua strada, flirtando con le istituzioni. Gli americani hanno infatti ribadito a Regione e Comune di essere pronti a intervenire nel restyling del Maradona, bocciato invece dal numero uno azzurro.

Nessuna smentita invece dal Napoli all’incontro di ieri, solo una precisazione. È stato un invito di cortesia. Sullo sfondo il segnale ad altri eventuali compratori nell’ombra. Il club è in vendita e ora ha un prezzo.