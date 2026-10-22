De Laurentiis: "Al posto del Maradona farei un grande parco verde"
Le Interviste 15:30
De Laurentiis
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Ultime notizie calcio Napoli - Queste le parole di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli:
"Io voglio fare lo stadio, serivirà un grande impegno anche fisico. Lui probabilmente avrebbe accettato il Maradona. Con un nuovo stadio al posto del Maradona sarebbe bello fare un grande parco pieno di verde".
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