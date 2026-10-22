Di Lorenzo dispiaciuto nel rispondere a Bruscolotti, l'ex azzurro: "Se mi chiama sono pronto a chiarire, si vede che in campo non hanno carattere"

Ultime notizie SSC Napoli - ?Si erano abbracciati sul palco di Piazza Plebiscito, tre mesi dopo si ritrovano sul ring social uno contro l'altro. Chi? Due capitani del Napoli, lo storico Giuseppe Bruscolotti e l'attuale Giovanni Di Lorenzo. Da una parte Bruscolotti afferma all'evento Panini tenuto a Napoli martedì:

«Questo Napoli non ha carattere, lo dimostra il campo. Anche il nostro capitano, che in campo va benissimo, ma fuori è poca roba...»

Ieri, poi, il commento di risposta di Di Lorenzo:

«Una cosa è certa: sarò poca roba, ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio, caro Bruscolotti».

Come racconta Il Mattino, è stata "Una risposta piccata, dispiaciuta, quasi a difendere non solo sé stesso ma anche un gruppo di lavoro che sta trovando qualche difficoltà ma fa fronte comune alle critiche".

Telefonicamente Bruscolotti ha specificato al quotidiano:

«Non volevo offendere nessuno con quelle parole. Volevo solo evidenziare quanto si vede in campo. Non ho nulla contro Di Lorenzo e non era una offesa personale la mia. Si vede in campo che questi ragazzi non hanno carattere. Se Di Lorenzo mi chiamasse? Sarei pronto a chiarire tutto con lui, non era un'offesa personale»