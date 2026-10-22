Di Lorenzo dispiaciuto nel rispondere a Bruscolotti, l'ex azzurro: "Se mi chiama sono pronto a chiarire, si vede che in campo non hanno carattere"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli?Si erano abbracciati sul palco di Piazza Plebiscito, tre mesi dopo si ritrovano sul ring social uno contro l'altro. Chi? Due capitani del Napoli, lo storico Giuseppe Bruscolotti e l'attuale Giovanni Di Lorenzo. Da una parte Bruscolotti afferma all'evento Panini tenuto a Napoli martedì:

«Questo Napoli non ha carattere, lo dimostra il campo. Anche il nostro capitano, che in campo va benissimo, ma fuori è poca roba...» 

Ieri, poi, il commento di risposta di Di Lorenzo:

«Una cosa è certa: sarò poca roba, ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio, caro Bruscolotti».

Come racconta Il Mattino, è stata "Una risposta piccata, dispiaciuta, quasi a difendere non solo sé stesso ma anche un gruppo di lavoro che sta trovando qualche difficoltà ma fa fronte comune alle critiche".

Telefonicamente Bruscolotti ha specificato al quotidiano:

«Non volevo offendere nessuno con quelle parole. Volevo solo evidenziare quanto si vede in campo. Non ho nulla contro Di Lorenzo e non era una offesa personale la mia. Si vede in campo che questi ragazzi non hanno carattere. Se Di Lorenzo mi chiamasse? Sarei pronto a chiarire tutto con lui, non era un'offesa personale»

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