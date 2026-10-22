Sequestro preventivo dei terreni vicini al centro sportivo dove si allena il Napoli, i dettagli

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Sottochiave le aree di Pinetamare, a pochi passi dall’hotel Marina di Castello e dal centro sportivo dove si allena la squadra del Napoli. I carabinieri di Castel Volturno sono stati incaricati di eseguire un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip su richiesta della Procura. 

Come racconta CasertaNews, il sequestro preventivo è stato disposto dal procuratore capo Pierpaolo Bruni della Procura sammaritana insieme al pool di magistrati Stefania Pontillo, Mariangela Condello, Luisa Turco per il campo da golf di proprietà dei Coppola a Castel Volturno

"Il provvedimento riguarda due particelle di terreno utilizzate come discarica abusiva. Terreni già oggetto di sequestro probatorio eseguito oltre un anno e mezzo fa. La vicenda, risale al periodo compreso tra il 1990 e il 1994, quando sarebbero stati utilizzati rifiuti per riempire le buche del campo da golf. Un’operazione che sarebbe stata nascosta attraverso un presunto accordo corruttivo"

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