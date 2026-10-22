Da settimane Allegri aveva un'idea su De Bruyne, sin dall'estate ha visto in lui qualcosa che sperava

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliPur non avendo mai fatto il regista, Kevin De Bruyne ha servito i compagni per sei volte creando occasioni da gol. Ne parla Il Mattino.

«Gli ho detto che potrà divertirsi» aveva aggiunto Allegri dopo la partita: "Per 15 anni De Bruyne è stato abituato a pensare solo guardando in avanti. Oggi potrebbe cambiarsi la carriera pensando anche a ciò che succede dietro. Una scelta coraggiosa: per la prima volta Max ha panchinato Lobotka e Gilmour, da settimane l'idea di vedere De Bruyne lì al centro gli ronzava nella testa. Non a caso: sin dall'estate Allegri ha visto in lui qualcosa che sperava".

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