C'è un pensiero che ronza sul Napoli dopo la vittoria sul Bodo/Glimt

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale del Napoli.

L’occhio tifoso è la negazione dello sport. B arriva primo al traguardo, A è secondo. Il tifoso di A lo coprirà di insulti, dirà che non si è allenato bene e soprattutto che chi lo allena è un incompetente.

"Quasi sempre la verità è più semplice: il vincitore ha meritato. Questo pensiero ronza sul Napoli dopo la vittoria sul Bodø Glimt. Si leggono e ascoltano analisi degli errori di squadra e dei singoli, e ragionamenti sui gol avversari. Sui quali ci saranno state pecche, ma non sarebbe male tenere a mente che il Bodø è una squadra forte. In altre parole: per capire davvero guarda anche l’avversario e a ciò che fa in campo"

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