Incubo Kvaratskhelia: infortunio al ginocchio, si teme il peggio

Brutte notizie per Kvaratskhelia, infortunio serio al ginocchio che rischia di mettere in ansia tutto il popolo georgiano e il PSG. Perché l'infortunio di Kvaratskhelia può essere grave.

Brutte notizie per Khvicha Kvaratskhelia durante PSG-Barcellona. L'ex attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 59' minuto a causa di un infortunio al ginocchio destro che ha subito destato preoccupazione. Dopo il problema fisico, il calciatore georgiano è stato soccorso dallo staff medico parigino e ha lasciato il campo sorretto dai sanitari, senza riuscire ad appoggiare correttamente il piede a terra.

L'episodio è avvenuto in una fase delicata della partita, quando il risultato era sull'1-1. In seguito a un normale contrasto di gioco, il ginocchio destro di Kvaratskhelia ha subito una torsione, facendo temere un problema di una certa entità. Per conoscere la reale gravità dell'infortunio sarà necessario attendere gli esami strumentali, che consentiranno di valutare le condizioni dell'attaccante. La sensazione è che possa trattarsi di un serio infortunio al legamento crociato.

Kvaratskelia infortunio

Kvaratskhelia, paura per il ginocchio destro: attesa per gli esami

L'uscita dal campo dell'ex Napoli ha destato apprensione tra i compagni e lo staff del PSG. Le immagini del georgiano accompagnato fuori dal terreno di gioco, impossibilitato ad appoggiare il piede destro a causa del dolore, hanno alimentato i timori sulle possibili conseguenze dell'incidente.

Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza la natura e l'entità del problema. Gli accertamenti medici saranno decisivi per chiarire la situazione e capire se Kvaratskhelia dovrà fermarsi e per quanto tempo.