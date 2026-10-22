De Laurentiis ha valutato il Napoli due miliardi di euro e ha motivato il prezzo con due ragioni

Ultime notizie SSC Napoli - La partita per l'acquisto del Napoli è più che mai aperta e gli americani guidati da Matt Rizzetta hanno preso atto nelle ultime ore dell'apertura del presidente Aurelio De Laurentiis che, come scrive l'edizione odierna di Repubblica, durante il faccia a faccia di ieri "nell'hotel in cui alloggia il produttore cinematografico, al Corso Vittorio Emanuele, ha fatto anche il prezzo per l'eventuale cessione del club: 2 miliardi".

Una quotazione extra large che ADL ha motivato "con le manovre in corso per acquistare i terreni dove la società conta di realizzare in futuro il suo nuovo stadio e il centro sportivo di proprietà, nelle zone di San Giovanni a Teduccio e Qualiano. Nessuna delle due operazioni pare però per il momento davvero in dirittura di arrivo".