Napoli-Roma, conferenza stampa Massimiliano Allegri: orario e dove vederla

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri in conferenza stampa in diretta in vista di Napoli-Roma, l'ottava partita di campionato della nuova stagione di Serie A. Segui la diretta della conferenza stampa di Allegri anche su CalcioNapoli24.

Conferenza stampa Allegri per Napoli-Roma

Conferenza Allegri - Allegri parlerà in conferenza stampa in vista di una partita ufficiale, lo farà domani prima di Napoli-Roma. Alle ore 12:30 di venerdì 22 ottobre in diretta sul canale ufficiale YouTube del Napoli la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sarà possibile seguire anche su CalcioNapoli24 la conferenza stampa di Allegri in differita. La conferenza si potrà seguire succesivamente alla diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.