"Uno dei migliori di questo mini ciclo va in panca con il Bodo". Cosa c'è dietro una scelta inaspettata di Allegri
Massimiliano Allegri mette in panchina contro il Bodo Glimt uno dei migliori in campo delle ultime tre partite disputate dal Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - Uno dei migliori di questo mini ciclo di partite stasera si accomoderà in panchina. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport che anticipa la scelta di MassimilianoAllegri di concedere un turno di riposo al difensore Benoit Badiashile che ha giocato da titolare le ultime tre partite della stagione dimostrando di essere uno dei migliori per rendimento.
Napoli Bodo Glimt, Badiashile in panchina
Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il difensore Benoit Badiashile si accomoderà in panchina questa sera contro il Bodo. Allegri sembra orientato a prendere questa decisione per far rifiatare il calciatore reduce da tre gare consecutive dopo un periodo di inattività:
"Rispetto a Venezia, oggi tornerà in panchina anche Badiashile, certamente tra i migliori dell'ultimo mini ciclo nonostante le due sconfitte consecutive: quella con il Frosinone è stata la sua prima da titolare dopo sette mesi e alla terza di fila in una manciata di giorni osserverà un turno di riposo".