"Venderei ad un napoletano", ecco chi è l'imprenditore a cui ADL può lasciare la SSC Napoli

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della possibile cessione del calcio Napoli dopo l'interesse e l'offerta dei gruppi americani portati da Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket. Ma De Laurentiis si è fatto avanti con una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta "venderei il Napoli ad un napoletano piuttosto che ad un americano". E chi è l'imprenditore napoletano a cui De Laurentiis vorrebbe vendere la SSC Napoli? Si tratta di Gianluigi Aponte, fondatore della Mediterranean Shipping Company (MSC).

Diego, Gianluigi e Alexa Aponte

De Laurentiis venderebbe il Napoli a Gianluigi Aponte

Gianluigi Aponte (86 anni) è il fondatore di MSC ed è nato a Sant'Agnello nella costiera sorrentina. Più volte in questi anni sono venute fuori voci riguardo un acquisto di Aponte del calcio Napoli e i rapporti con De Laurentiis sono ottimi.

Il patrimonio di Gianluigi Aponte è stimato in circa 44,5 - 46,8 miliardi di dollari secondo Forbes. Condividendo il patrimonio con la moglie Rafaela Diamant, la ricchezza complessiva della famiglia supera i 75-80 miliardi di dollari.

Gianluigi Aponte ha però da poco lasciato il suo ruolo (a causa dell'età) ai suoi figli Diego e Alexa Aponte (50 e 54 anni). Non è da escludere che proprio Diego Aponte possa decidere di rappresentare la famiglia Aponte nell'eventuale acquisto della SSC Napoli.

Diego Aponte è Presidente del Gruppo di MSC (Mediterranean Shipping Company) e co-proprietario della società insieme alla sorella Alexa Aponte, a seguito del passaggio generazionale formalizzato dal fondatore e padre Gianluigi Aponte. In molti sono sicuri che De Laurentiis stia parlando proprio di lui in questo passaggio.

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile cessione del Napoli:

"Per il momento non ho deciso di vendere, ma se dovessi venderlo preferirei farlo ad un napoletano e non un americano. Ognuno di noi sa bene con chi rapportarsi in casa propria. Se un napoletano avesse voglia di sostituirmi tra 2, 3 o 5 anni bene. Ho lavorato per 22 anni per un popolo meraviglioso".