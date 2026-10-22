Ultime notizie SSC Napoli - Scott McTominay torna mezzala e stranamente trova una doppietta? No, non c'è nulla di strano, scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Lo spiegano anche i due gol segnati dal centrocampista del Napoli: due transizioni, due sfondamenti, due corse dall'indietro in avanti a cercarsi uno spazio "e poi c'è l'intesa: quella con Kdb è automatica e di classe, quella con Politano seppe portare a uno scudetto un anno e mezzo fa. A ben vedere, Allegri avrà ripensato all'errore commesso a Venezia quando lo scozzese era stato schierato addirittura a destra e sottopunta, con compiti difficilissimi da portare a casa per le sue qualità".