Allegri deve ritrovare la tenuta atletica del Napoli, due dati sono indicativi

Ultime notizie SSC Napoli - Se la fase offensiva sembra aver ritrovato brillantezza, in casa Napoli resta da puntellare una difesa ancora troppo vulnerabile: 14 reti subite nelle prime 10 uscite stagionali (1,4 a partita) e appena tre clean sheet ottenuti, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

L’allenatore Massimiliano Allegri deve ritrovare anche la tenuta atletica di una squadra "attualmente nona in Serie A per chilometri percorsi per singola partita (100,1) e quattordicesima per numero di sprint (98). Sul fronte infortuni c’è un leggero miglioramento, sono 13 gli stop totali di cui 10 muscolari, rispetto ai 16 (14 muscolari) registrati nello stesso periodo della passata stagione. Il lavoro da fare, dunque, è ancora tanto e la prova del nove arriverà già sabato nel big match contro la Roma".