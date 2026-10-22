Rizzetta precisa: "Il progetto Napoli riguarda la Underdog Global Partners, non me personalmente"

Matt Rizzetta, manager italo-americano già a capo della Napoli Basket e del Campobasso calcio, è intervenuto oggi in conferenza stampa e tra le altre cose ha precisato le voci di una possibile acquisizione della SSC Napoli.

"Spero che le dichiarazioni riguardo al nostro progetto a Napoli non abbiano avuto effetti destabilizzanti. Si tratta, però, di un altro progetto che fa parte del nostro portfolio. Voglio parlare delle cose con sincerità, così come ho fatto in estate.

Voglio sottolineare un paio di cose: quando sono venuto qui a Campobasso per la prima volta, sette anni fa, si è trattato principalmente di un'operazione personale. Lo stesso vale anche adesso, seppur con il supporto di alcuni soci. Piano piano abbiamo allargato la nostra base, con nuovi progetti davanti a noi, più impegnativi e che coinvolgono maggiormente il nostro gruppo.

A Napoli abbiamo avviato un progetto legato al basket e ora c'è un interesse per un eventuale progetto calcistico. Quest'ultimo, però, riguarda Underdog Global Partners, non Matt Rizzetta. Sono due operazioni diverse".