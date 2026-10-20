Probabili formazioni Napoli-Bodo/Glimt, Sky - Rivoluzione Allegri con Anguissa titolare, doppia esclusione a sorpresa | GRAFICO

Ultime notizie calcio Napoli - Importanti aggiornamenti da Castel Volturno per quanto riguarda la formazione che Massimiliano Allegri avrebbe deciso di mandare in campo questa sera contro il Bodo Glimt nella terza giornata di Champions League. Stando a quanto riporta Sky Sport, il tecnico del Napoli è pronto a lanciare una vera e propria sorpresa dal primo minuto a centrocampo. Un po' a sorpresa vanno in panchina sia Billy Gilmour che Stanislav Lobotka mentre Scott McTominay cambia posizione rispetto le ultime partite.

Formazioni Napoli Bodo, le ultime

Il Napoli giocherà con il 4-3-3 stasera contro il Bodo Glimt per Sky Sport. Davanti a Alex Meret, la linea difensiva a quattro sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. A centrocampo la novità più importante di giornata è il ritorno di Frank Anguissa dal primo minuto accanto a Scott McTominay. Fuori dunque sia Billy Gilmour che Stanislav Lobotka, una doppia esclusione a sorpresa. C'è poi la posizione di Kevin De Bruyne: il belga viene inserito da Sky nel ruolo di play davanti alla difesa con Gilmour e McTominay ai suoi lati da mezzale. Sulle corsie esterne, il tecnico livornese dà fiducia all'olandese Noa Lang e Matteo Politano sulla fascia destra. In attacco ritorna il danese Rasmus Hojlund al posto di Lorenzo Lucca che a Venezia ha deluso ancora una volta le aspettative. Turno di riposo per Badiashile dopo le tre partite consecutive giocate dal primo minuto.

Questa invece la probabile formazione scelta dal tecnico Knutsen che si affida al 4-3-3 con Halkin in porta. Linea difensiva formata da Sjovold, Gundersen, Biortfut e Bjorkan. Terzetto di centrocampo con Auklend, Berg, Fet. In attacco Mvuka, Helmersen, Hauge.