Un fatto ha restituito un briciolo di serenità all’ambiente Napoli, la priorità assoluta ora si chiama...
Rassegna Stampa 08:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Una rigenerante boccata d’ossigeno, non ancora il tanto atteso punto d’arrivo in casa Napoli, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.
Il primo successo in Champions League contro il Bodo/Glimt "ha restituito un briciolo di serenità all’ambiente Napoli ed il tecnico Max Allegri non intende abbassare la guardia. Il dogma del livornese resta ancorato alla ricerca del fatidico equilibrio, ma la priorità assoluta in casa partenopea ora si chiama continuità. Un fattore chiave atteso fin dall’avvio di questa stagione".
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