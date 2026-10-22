Europa League gratis su TV8: la partita di un'italiana alle ore 21:00

Europa League in Tv gratis. Su TV8 la partita di una squadra italiana con Juventus e Milan impegnate in Europa League e proprio la partita di una delle due sarà trasmessa in Tv, anche se in differita. In Europa League a rappresentare le italiane ci sono Juventus e Milan e ci sono delle novità che arrivano riguardo la partita che sarà trasmessa in Tv.

Dove vedere Juventus-Rennes di Europa League: i bianconeri tornano in campo in Europa e hanno bisogno di punti importanti. La Juventus scenderà in campo alle ore 18:45 di giovedì 22 ottobre, mentre il Milan alle ore 21:00 dello stesso giorno.

Juve Rennes Tv8

Dove vedere Juventus-Rennes in tv e streaming

Juventus Rennes su TV8 - Dove vedere Juventus-Rennes? La gara, come tutti i match di Europa League, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Calcio, con la possibilità anche di seguirla in chiaro ma in differita. Infatti, Juve-Rennes si potrà vedere in chiaro su TV8, ma attenzione: non in diretta. Il canale del digitale terrestre proporrà infatti Juventus-Rennes in differita nella serata di giovedì 22 ottobre, alle 21.00 piuttosto che 18.45.