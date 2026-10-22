Napoli Basketball, Repesa a CN24: "Nessuno si aspettava quattro vittorie di fila, ma una cosa non mi soddisfa! Ecco come gestire lo stress Serie A-Eurocup" | VIDEO

Jasmin Repesa, head coach del Napoli Basketball che batte il Tofas Bursa 105-101 nel quarto turno di EuroCup, parla a margine del match ai microfoni di CalcioNapoli24 e di altri media presenti.

Probabilmente la costanza di questa squadra deve ancora crescere. Ci sono alcuni giocatori che mantengono un rendimento molto alto: Seljaas, Dowtin, anche a Markel Brown.

“Questo è un giudizio. Noi, come squadra, dobbiamo mantenere questo ritmo ogni tre giorni, giocare e non soltanto giocare, ma farlo per vincere. Se abbiamo deciso che i nostri obiettivi sono importanti e vogliamo raggiungerli, dopo ogni partita, vinta o persa, dobbiamo concentrarci sul prossimo avversario e farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti. Onestamente, nessuno si aspettava di arrivare a quattro vittorie nelle prime quattro partite. È un ottimo risultato, ma stasera avevamo due obiettivi importantissimi: limitare le palle perse e controllare i rimbalzi. Se perdiamo la battaglia a rimbalzo e commettiamo troppe palle perse, non posso dire di essere soddisfatto. Faccio i complimenti ai ragazzi per la vittoria e al pubblico, che ci ha sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Ma dobbiamo essere più bravi, più bravi e ancora più bravi”

Nel weekend c'è Tortona, allenata da Mario Fioretti, che è stato un tuo assistente a Milano.

“Sì, anche il suo assistente era stato un mio collaboratore. Ho 65 anni e, prima o poi, quasi tutti gli allenatori sono stati miei assistenti. Tortona è una squadra costruita per fare cose importanti. Noi avevamo valutato Alibegovic e Eboua, che alla fine sono andati proprio lì. Questo per dire che hanno investito molto, puntano ad avere un budget importante e vogliono vincere qualcosa. Purtroppo, all'inizio della stagione non sono ancora in grande forma. Come ho detto tante volte, è troppo presto per giudicare una squadra: siamo soltanto all'inizio dell'anno”

Ci racconta che tipo di scorie sta lasciando il doppio impegno, dal punto di vista fisico e mentale, e come si affronta questa situazione. Oggi avete giocato, nel weekend andrete a Tortona e poi ci sarà la trasferta in Lituania. Che tipo di stress sta affrontando la squadra e come sta riuscendo a gestirlo, anche alla luce dei risultati?