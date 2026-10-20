Allegri ha smesso di fare l'aziendalista: chiesti 4 rinforzi a De Laurentiis per gennaio

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha smesso di fare l'aziendalista. Questo è quello che stamattina su legge sulle pagine di Repubblica che sottolinea come l'allenatore - dopo aver valutato di persona in questi mesi tutta la rosa a disposizione - abbia di fatto chiesto direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis quattro acquisti nel prossimo mercato di gennaio per rendere l'organico più competitivo.

Allegri ha chiesto 4 acquisti a De Laurentiis per gennaio

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica che spiega il cambio di Allegri il quale ha smesso di vestire i panni dell'allenatore aziendalista chiedendo subito 4 rinforzi al presidente De Laurentiis per il calciomercato di gennaio:

"Allegri ha fiutato l'aria che tira e presentando la sfida contro i norvegesi ha svestito per la prima volta i panni dell'aziendalista, dopo aver esaltato per mesi il valore e la completezza del suo organico. «Tutti i giocatori che ho a disposizione, in estate, erano stati considerati dalla società all'altezza di fare parte del Napoli, hanno la mia stima e devono essere difesi, non criticati in maniera così severa.

Anche perché il mercato ora è chiuso e certo non ne possiamo cambiare dieci...». Parole sibilline e dalla cui interpretazione si possono soltanto evincere i veri pensieri del tecnico livornese, che da luglio in poi le sue valutazioni sulla squadra le ha finalmente fatte di persona e non a caso per gennaio ha chiesto a De Laurentiis quattro rinforzi".