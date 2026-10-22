Dove vedere Juventus-Rennes: partita anche in chiaro, ecco il canale

Dove vedere Juventus-Rennes di Europa League: i bianconeri tornano in campo dopo il tracollo in campionato contro la Lazio. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata a reagire in generale dopo una serie di prestazioni deludenti, anche perché la posizione dell'allenatore potrebbe diventare ancora più delicata in caso di ulteriori passi falsi. E c'è l'ombra di Antonio Conte sulla Continassa. La sfida contro i francesi rappresenta quindi un’occasione fondamentale per dare una risposta sul campo e provare a invertire la rotta. Appuntamento stasera giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 18:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juventus-Rennes in tv e streaming

Dove vedere Juventus-Rennes? La gara, come tutti i match di Europa League, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Calcio, con la possibilità di seguirla anche attraverso i servizi collegati all’offerta dell’emittente. Altrimenti appuntamento anche su NOW in streaming o SkyGo.

Dove vedere Juventus-Rennes in chiaro

Dove vedere Juventus-Rennes in chiaro: c'è infatti anche una possibilità per vederla gratuitamente. Per tifosi e appassionati ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in chiaro su TV8, ma attenzione: non in diretta. Il canale del digitale terrestre proporrà infatti Juventus-Rennes in differita nella serata di giovedì 22 ottobre, alle 21.00 piuttosto che 18.45. Non ci sarà l'ebbrezza del tempo reale ma sarà comunque un'opportunità preziosa per tifosi juventini e appassionati di calcio.