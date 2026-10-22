Cessione SSC Napoli, fonti vicine al club ribadiscono: non è in vendita e al momento non c'è alcuna trattativa per la cessione

Ultime notizie SSC Napoli - Matt Rizzetta è ancora interessato al Napoli. La valutazione, secondo la cordata, è di circa 1.3 miliardi di euro, cifra alta che però De Laurentiis non prende proprio in considerazione. Il numero uno del Napoli può accettare l'idea di lasciare andare la sua creatura per non meno di 2 miliardi di euro.

E il Napoli? Fonti vicine al club ribadiscono a Repubblica la posizione già espressa in estate, quando Matt Rizzetta uscì allo scoperto con la sua intervista a Bloomberg.

"Il Napoli non è in vendita e al momento non c'è alcuna trattativa per la cessione. L'incontro rientra nell'ambito di un rapporto effettivamente buono tra le parti, come certificato pure da Rizzetta in più di una circostanza. De Laurentiis è attualmente impegnato nella questione delle infrastrutture, partita decisiva per il futuro sportivo del Napoli"