Alvini pregusta un’altra impresa, al Maradona quasi 1500 tifosi del Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Il Frosinone di Alvini pregusta un’altra impresa stasera contro il Napoli, dopo il capolavoro contro il Como. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pressione alta, corsa e ricerca della qualità sugli esterni: questi gli ingredienti principali della squadra di Alvini, che non specula mai sul risultato e che non sa vivacchiare: "Calò organizza la pressione, Schmid si esalta nel ruolo di anello di congiunzione tra le due fasi, e Kvernadze e Ghedjemis sono le stelle a cui affidare le ripartenze, sfruttando velocità e qualità. Il franco-algerino, fresco di rinnovo, sogna una notte magica nel tempio di Maradona. Ci saranno quasi 1.500 tifosi per spingere la squadra al 5° risultato utile di fila e il 18° in trasferta (senza ko da oltre un anno, 4 ottobre 2025 Venezia-Frosinone 3-0)".