Il progetto che il signor Destino ha disegnato per il terzo ritorno di Allegri da ex è diabolico

Ultime notizie SSC Napoli - Tenetevi forte perché domenica allo Stadium sarà una divina commedia di calcio: Napoli e Juventus potranno andare in paradiso con una vittoria, all’inferno con una sconfitta ma anche restare in purgatorio con un pareggio, scrive il Corriere dello Sport.

La Juventus è in crisi e in ritiro permanente: facile capire a quale categoria appartenga. Anche il Napoli non è stato all’altezza delle aspettative fino al 20 ottobre.