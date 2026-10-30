Il progetto che il signor Destino ha disegnato per il terzo ritorno di Allegri da ex è diabolico
Ultime notizie SSC Napoli - Tenetevi forte perché domenica allo Stadium sarà una divina commedia di calcio: Napoli e Juventus potranno andare in paradiso con una vittoria, all’inferno con una sconfitta ma anche restare in purgatorio con un pareggio, scrive il Corriere dello Sport.
La Juventus è in crisi e in ritiro permanente: facile capire a quale categoria appartenga. Anche il Napoli non è stato all’altezza delle aspettative fino al 20 ottobre.
"Il progetto che il signor Destino ha disegnato per il terzo ritorno di Allegri da ex diabolico: sfiderà la sua storia, la Signora di una vita, e battendola potrebbe rovinarla un bel po’, creando un problema difficilmente risolvibile a Spalletti.
L’altro mitico ex che, a sua volta, si giocherà il presente e il futuro alla Juventus contro il suo passato, e che battendo il Napoli ricaccerebbe Max e i suoi ex nelle ombre di una crisi che ormai sembra definitivamente scongiurata. Sarà pesantissima per tutti sotto il profilo fisico e mentale"